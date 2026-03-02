Бахрейн сообщил о погибшем и двух пострадавших из-за падения обломков перехваченной ракеты

МАНАМА, 2 марта 2026 года (WAM) -- Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о гибели одного человека и ранении еще двоих в результате падения обломков ракеты, которая была перехвачена.

Как говорится в заявлении, распространенном Бахрейнским информационным агентством (BNA), на иностранном судне, находившемся на техническом обслуживании в промышленном городе Салман, возник пожар после того, как на него упали обломки перехваченной ракеты. В результате погиб азиатский рабочий, еще двое получили тяжелые травмы.

В ведомстве добавили, что пожар был взят под контроль и потушен.