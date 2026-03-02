DFSA объявило о временном закрытии Nasdaq Dubai на два дня

ДУБАЙ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA), независимый регулятор банковского сектора, финансовых услуг и рынков в Международном финансовом центре Дубая (DIFC), объявило о временном закрытии биржи Nasdaq Dubai в понедельник, 2 марта 2026 года, и во вторник, 3 марта 2026 года.

Nasdaq Dubai — международная финансовая биржевая площадка, базирующаяся в DIFC, которая предоставляет региональным и глобальным инвесторам платформу для торговли акциями, производными инструментами, сукук и традиционными облигациями.

DFSA продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации в регионе и поддерживает регулярный контакт с местными органами власти, а также учитывает соответствующие рекомендации и уведомления.