В Кувейте потерпели крушение несколько военных самолетов США, экипажи выжили

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Кувейта сообщило, что в понедельник потерпели крушение несколько военных самолетов Соединенных Штатов, при этом все члены экипажей выжили, передает Кувейтское информационное агентство (KUNA).

Официальный представитель министерства полковник Сауд Аль-Атван заявил, что власти незамедлительно начали поисково-спасательную операцию. Экипажи эвакуировали с мест крушения и доставили в больницу для медицинского обследования и оказания необходимой помощи. Их состояние оценивается как стабильное.

Аль-Атван отметил, что кувейтские власти напрямую координируют действия с американскими силами по обстоятельствам инцидента и выполняют совместные технические процедуры.

Он добавил, что устанавливаются причины происшествия.