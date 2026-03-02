Президент ОАЭ обсудил по телефону с президентом Сьерра-Леоне развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял сегодня телефонный звонок от президента Республики Сьерра-Леоне Джулиуса Маады Био. В ходе разговора стороны рассмотрели последние события в регионе и последствия серьезной военной эскалации для регионального и международного мира и безопасности.

Президент Био осудил вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран, подчеркнув, что они являются нарушением международного права и принципов Организации Объединенных Наций.

Он также подтвердил солидарность Сьерра-Леоне с ОАЭ в отношении всех мер, предпринимаемых Эмиратами для защиты своей территории, обеспечения безопасности и защиты населения.

Президент ОАЭ поблагодарил президента Сьерра-Леоне за поддержку со стороны его страны.

Стороны призвали к сдержанности и прекращению военной эскалации в регионе, учитывая серьезную угрозу, которую она представляет для безопасности и стабильности. Они подчеркнули важность решения возникающих вопросов путем диалога и дипломатическими средствами.