Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом России

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе беседы стороны обсудили вопиющие иранские атаки на территорию ОАЭ и ряда арабских стран, а также серьезные изменения в сфере безопасности и военной обстановке в регионе и их влияние на региональный и международный мир и стабильность.

Стороны призвали к немедленному прекращению военной эскалации, чтобы не допустить расширения конфликта, и подчеркнули важность приоритета диалога и дипломатии при урегулировании возникающих вопросов.