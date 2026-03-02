NCM прогнозирует неустойчивую погоду и дожди со вторника по четверг

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии ОАЭ (NCM) прогнозирует неустойчивые погодные условия на территории страны с завтрашнего вечера до 5 марта, с постепенным увеличением облачности и вероятностью осадков в отдельных районах.

В NCM сообщили, что во вторник вечером облачность начнет формироваться над островами и западными районами, возможны небольшие осадки. В среду облака продолжат смещение в сторону Абу-Даби и внутренних районов, распространяясь затем на северные и восточные регионы.

Осадки прогнозируются в различных частях страны, преимущественно слабые или умеренные; на севере и востоке временами возможны сильные дожди. С вечера четверга ожидается постепенное уменьшение облачности.

По данным центра, ветер будет юго-восточным с переходом на северо-западный, умеренным, временами усиливающимся, что может сопровождаться пылью и заметным понижением температуры.

В Арабском заливе с вечера вторника до четверга ожидается сильное волнение: море будет неспокойным, местами возможен шторм. В Оманском заливе волны в основном будут небольшими или умеренными, но временами тоже могут усиливаться.