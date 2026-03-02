GCAA объявило о запуске специальных рейсов в аэропортах ОАЭ и призвало пассажиров предварительно связаться с авиакомпаниями перед поездкой в аэропорт

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) сообщило о начале выполнения специальных рейсов в аэропортах страны, чтобы обеспечить вылет пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении из-за недавних событий в регионе. Полеты будут выполняться по расписанию, которое авиакомпании отдельно сообщат пассажирам, чьи рейсы были затронуты, в зависимости от направления.

Ведомство призвало пассажиров не приезжать в аэропорты до получения официального уведомления от авиакомпаний с подтверждением времени и деталей вылета, чтобы избежать скопления людей и обеспечить упорядоченное прохождение процедур.

В управлении поблагодарили пассажиров за сотрудничество, подчеркнув, что соблюдение опубликованных инструкций имеет ключевое значение для обеспечения упорядоченной работы и оперативного прохождения всех процедур.