Заявление МИД ОАЭ в ответ на недостоверный материал Bloomberg

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ категорически отвергло ложные и вводящие в заблуждение заявления, опубликованные Bloomberg, о передовых оборонительных возможностях Объединенных Арабских Эмиратов.

В МИД подчеркнули, что опубликованные сведения не имеют под собой оснований и искажают реальную картину — высокий уровень готовности ОАЭ, их технологическую оснащенность и оперативную готовность.

МИД подчеркнул важность ответственной журналистики и необходимость проверять информацию по официальным источникам, прежде чем публиковать непроверенные сообщения.

В заявлении отмечается, что ОАЭ располагают разнообразными, интегрированными и многоуровневыми системами противовоздушной обороны, которые с высокой эффективностью способны противодействовать всему спектру воздушных угроз.

Системы дальнего, среднего и малого радиуса действия обеспечивают комплексную защиту воздушного пространства страны.

Кроме того, ОАЭ обладают надежным стратегическим запасом боеприпасов, обеспечивающим долгосрочные возможности перехвата и реагирования при сохранении полной оперативной готовности к защите национальной безопасности и суверенитета.

Министерство вновь подтвердило, что передовые оборонительные возможности ОАЭ, институциональная готовность и интегрированная система национальной безопасности остаются в полной сохранности. Безопасность граждан, резидентов и посетителей страны всегда будет абсолютным приоритетом.