Премьер-министр Канады подтвердил солидарность с ОАЭ в ходе телефонного разговора с Президентом ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от премьер-министра Канады Марка Карни. Стороны обсудили серьезную эскалацию в регионе и ее последствия для региональной безопасности и стабильности.

В ходе разговора премьер-министр Канады подтвердил солидарность своей страны с ОАЭ в связи с вопиющими иранскими атаками на территорию ОАЭ в и других государств региона. Он заявил об осуждении этих атак со стороны Канады, подчеркнув, что они являются грубым нарушением суверенитета государств и принципов международного права, а также подрывают региональную и международную безопасность и стабильность.

Его Высочество поблагодарил Карни за поддержку ОАЭ со стороны Канады.

Президент ОАЭ подчеркнул необходимость немедленного прекращения эскалационных действий и возвращения к серьезному диалогу и дипломатическим решениям для преодоления нынешнего кризиса и сохранения региональной безопасности и стабильности.