Пожар в нефтепромышленной зоне Фуджейры взят под контроль, работа возобновлена после перехвата беспилотника

ФУДЖЕЙРА, 3 марта 2026 года (WAM) -- Компетентные органы эмирата Фуджейра сообщили, что сегодня утром приняли меры в связи с пожаром, возникшим в Нефтепромышленной зоне Фуджейры (FOIZ) в результате падения обломков после успешного перехвата беспилотника системами ПВО. О пострадавших не сообщалось. Пожар взят под контроль, нормальная работа в зоне возобновлена.

Компетентные органы призвали население получать информацию из официальных государственных источников и воздерживаться от распространения слухов и непроверенных сведений.