Президент ОАЭ принял телефонный звонок от премьер-министра Латвии, осудившей иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от премьер-министра Латвийской Республики Эвики Силини, которая осудила вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона.

Она подтвердила солидарность Латвии с ОАЭ в связи с атаками, которые представляют собой серьезное нарушение суверенитета страны и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.

Его Высочество поблагодарил Эвику Силиню за поддержку ОАЭ со стороны Латвии.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военных действий и возвращения к политическому процессу и дипломатическим решениям, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, угрожающую региональной и глобальной безопасности.