Системы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет и 123 беспилотника — Минобороны

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что сегодня системы противовоздушной обороны страны перехватили 11 баллистических ракет и 123 беспилотника, одна ракета упала на территории ОАЭ; жертв нет.

В министерстве сообщили, что с начала вопиющей иранской агрессии, как ее охарактеризовали в ведомстве, было зафиксировано 186 баллистических ракет, запущенных в направлении ОАЭ. Из них 172 были уничтожены, 13 упали в море, еще одна — на территории страны.

Минобороны добавило, что было обнаружено 812 иранских беспилотников, из которых 755 были перехвачены, а 57 упали на территории страны. Также сообщается, что были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет. По данным министерства, в результате атак был нанесен материальный ущерб, а также погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Кроме того, 68 человек получили легкие травмы, среди пострадавших граждане ОАЭ, а также Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.

В министерстве подтвердили, что звуки, которые слышали в разных районах страны, были связаны с работой систем ПВО по перехвату баллистических ракет, а также с действиями истребителей по уничтожению беспилотников и крылатых ракет. В результате этих действий ряду гражданских объектов был причинен материальный ущерб — от незначительного до умеренного.

В ведомстве решительно осудили военные удары, назвав их вопиющим актом агрессии и грубым нарушением национального суверенитета и норм международного права.

Подчеркивается, что государство оставляет за собой полное право ответить на данную эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и резидентов таким образом, чтобы обеспечить сохранение суверенитета, безопасности и стабильности, а также защиту национальных интересов и потенциала страны.

В ведомстве заявили о полной готовности реагировать на любые угрозы и подчеркнули, что безопасность граждан, жителей и посетителей остается безусловным приоритетом.

Министерство призвало общественность получать информацию исключительно из официальных государственных источников и воздерживаться от распространения слухов и непроверенных сведений.