Дистанционное обучение в школах и вузах продлено до пятницы

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Министерство образования ОАЭ и Министерство высшего образования и научных исследований объявили о продлении дистанционного обучения до пятницы, 6 марта 2026 года.

Решение распространяется на всех учащихся и на академический, административный и вспомогательный персонал государственных и частных школ, а также университетов.

Оба министерства подтвердили, что будут внимательно отслеживать развитие ситуации и при необходимости примут дополнительные меры для обеспечения благополучия учащихся и всей образовательной системы в стране.