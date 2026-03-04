ОАЭ сохраняют за собой право на самооборону

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты подтверждают, что не принимали решения изменять свою оборонительную позицию в ответ на повторяющиеся атаки со стороны Ирана.

ОАЭ подверглись более чем тысяче атак — это число превышает совокупное количество атак, направленных против всех других стран, ставших мишенью, вместе взятых. Все эти атаки были перехвачены и нейтрализованы Вооруженными силами ОАЭ с высочайшим профессионализмом и эффективностью.

ОАЭ вновь подчеркивают, что не являются стороной данного конфликта и не разрешали использование своей территории, территориальных вод или воздушного пространства для осуществления каких-либо атак против Ирана. Эта позиция соответствует их давней политике добрососедства и деэскалации, а также твердой приверженности Уставу Организации Объединенных Наций.

Кроме того, ОАЭ подчеркивают, что сохраняют за собой законное право на самооборону, признанное международным правом и Уставом ООН.

ОАЭ также призывают СМИ проявлять ответственность и использовать только официальные и проверенные источники, избегая публикации или распространения неточной и вводящей в заблуждение информации.