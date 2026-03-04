Президент ОАЭ обсудил с президентом ЮАР военную эскалацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Стороны обсудили серьезное ухудшение военно-политической ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе, а также угрозы, которые это представляет для регионального и международного мира и безопасности.

Президент Рамафоса осудил вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона, подчеркнув, что они являются нарушением международного права и Устава ООН.

Его Высочество поблагодарил президента Рамафосу за поддержку, выраженную в адрес ОАЭ.

Стороны призвали к немедленному прекращению военной эскалации, выступили за деэскалацию и дипломатические решения, чтобы предотвратить дальнейшие кризисы в регионе с учетом рисков для безопасности и стабильности, а также возможного негативного влияния на торговлю и мировую экономику.