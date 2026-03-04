Президент ОАЭ обсудил с президентом Союза Коморских Островов развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани. В ходе беседы стороны обсудили последние события в регионе и влияние продолжающейся военной эскалации на региональную безопасность и стабильность.

Президент Ассумани осудил вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона, подчеркнув, что они нарушают суверенитет государств и нормы международного права и подрывают безопасность и стабильность в регионе.

Стороны подчеркнули необходимость отдавать приоритет диалогу и дипломатическим решениям при урегулировании возникающих вопросов, чтобы обеспечить сохранение региональной и международной безопасности и стабильности.