Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента ЦАР, осудившего иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры. В ходе разговора глава ЦАР осудил иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона.

Его Высочество поблагодарил президента Туадеру за поддержку, выраженную Центральноафриканской Республикой в адрес ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации с учетом ее серьезных последствий для региональной и глобальной безопасности, а также отметили важность урегулирования различных вопросов путем диалога и дипломатических усилий.