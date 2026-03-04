Абдалла бин Заед Аль Нахайян встретился с главой МИД Германии и обсудил двусторонние связи и ситуацию в регионе

БЕРЛИН, 4 марта 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян в ходе рабочего визита в Берлин провел встречу с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Вадефулем.

Стороны рассмотрели стратегические отношения между ОАЭ и Германией и обсудили пути их укрепления и дальнейшего развития в интересах двух дружественных государств.

Отдельное внимание было уделено расширению двустороннего сотрудничества и возможностям укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства в ряде направлений, включая экономику, инвестиции, торговлю и промышленность, а также возобновляемую энергетику, продовольственную безопасность, науку и передовые технологии.

Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бин Заед Аль Нахайян подчеркнул, что стратегические отношения между ОАЭ и Германией служат примером конструктивного сотрудничества, основанного на общем стремлении укреплять стабильность и содействовать процветанию. По его словам, поступательное развитие партнерства отражает глубину связей между двумя странами.

Он добавил, что ОАЭ и Германия намерены расширять сотрудничество, особенно в ключевых секторах, которые способствуют комплексному развитию и устойчивому экономическому росту обеих стран.

Стороны также обсудили региональные события и серьезную ситуацию в регионе после вопиющих иранских ракетных атак, направленных против ОАЭ и других братских и дружественных стран.

Они подчеркнули важность активизации международных усилий по укреплению безопасности и стабильности, а также продвижения дипломатических решений, которые позволят избежать дальнейшего напряжения и эскалации в регионе.

Во встрече приняли участие государственный министр ОАЭ Саид Мубарак Аль Хаджери, помощник министра иностранных дел по вопросам энергетики и устойчивого развития Абдулла Балаляа, а также посол ОАЭ в ФРГ Ахмед Аль Аттар.