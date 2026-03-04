AD Ports Group подтвердила бесперебойную работу всех подразделений на фоне событий в регионе

АБУ-ДАБИ, 4 марта 2026 года (WAM) -- AD Ports Group сообщила, что работа всех операционных кластеров компании продолжается в штатном режиме, несмотря на текущие события в регионе.

В качестве меры предосторожности группа активировала протоколы кризисного управления и обеспечения непрерывности деятельности в координации с профильными органами ОАЭ. Эти меры направлены на защиту сотрудников, партнеров и заинтересованных сторон при сохранении бесперебойного обслуживания клиентов.

Все порты и терминалы в ОАЭ, находящиеся под управлением и эксплуатацией портового кластера группы продолжают работать в полном объеме.

Из-за снижения судоходства через Ормузский пролив ожидается меньшее число судов, заходящих в порт Халифа. При этом порт продолжит работу в штатном режиме.

Группа также ожидает роста объемов перевозок в своей диверсифицированной глобальной морской сети на фоне изменения торговых маршрутов из-за региональной ситуации.

В морском и судоходном кластере группы большинство из 122 судов, включая контейнеровозы, балкеры, суда типа Ro-Ro и многоцелевые суда, работает вне Ормузского пролива. Суда, находящиеся в проливе, продолжают выполнять перевозки внутри региона Залива.

В целом влияние на морской и судоходный кластер, как ожидается, будет ограниченным. Аналогичная ситуация прогнозируется для кластеров экономических городов и свободных зон, а также логистики.

Генеральный директор AD Ports Group Мохамед Джума Аль Шамиси заявил: «Мировая торговля исторически демонстрировала устойчивость в периоды геополитической напряженности. Благодаря дисциплинированной работе, операционной эффективности и проактивному управлению рисками AD Ports Group остается в хорошей позиции для поддержки стабильности цепочек поставок и выполнения обязательств перед клиентами по всей глобальной сети в соответствии с видением нашего мудрого руководства».

Как диверсифицированный глобальный оператор, обеспечивающий развитие торговли и обладающий интегрированным международным портфелем активов, AD Ports Group продолжает внимательно отслеживать геополитические события и оценивать их возможное влияние на морские маршруты, цепочки поставок и мировые торговые потоки.