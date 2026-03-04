Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента Шри-Ланки, осудившего иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 4 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ануры Кумары Диссанаяке. Глава Шри-Ланки осудил вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и ряда арабских стран, и подтвердил солидарность своей страны с ОАЭ, а также поддержку мер, которые ОАЭ принимают для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности населения.

Его Высочество поблагодарил президента Диссанаяке за поддержку Шри-Ланки в адрес ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации, чтобы не допустить расширения конфликта и предотвратить его серьезные последствия для региональной и глобальной безопасности.