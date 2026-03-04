Стратегический запас лекарств в ОАЭ надежно защищен и полностью покрывает потребности рынка — Управление лекарственных средств ОАЭ

ДУБАЙ, 4 марта 2026 года (WAM) -- Государственный министр и председатель совета директоров Управления лекарственных средств ОАЭ Саид бин Мубарак Аль Хаджери заявил, что фармацевтический сектор ОАЭ работает стабильно и готов к любым возможным вызовам. По его словам, стратегические запасы лекарственных препаратов и медицинских материалов в стране находятся под надежной защитой и достаточны для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Он отметил, что в ОАЭ внедрены передовые подходы к формированию стратегического резерва, позволяющего обеспечивать граждан, резидентов и гостей страны всеми необходимыми лекарствами в достаточном объеме и на длительный срок.

По словам Аль Хаджери, обеспечение стабильных поставок лекарственных препаратов является одним из национальных приоритетов. Этому способствует комплексная стратегическая система, направленная на поддержание постоянной доступности лекарств, а также на обеспечение их качества и безопасности в любых условиях.

Он добавил, что Управление лекарственных средств ОАЭ действует на опережение, используя систему оценки рисков и планирования на случай чрезвычайных ситуаций. Такой подход позволяет поддерживать высокий уровень готовности и укрепляет доверие общества к фармацевтической системе страны.

Генеральный директор Управления лекарственных средств ОАЭ доктор Фатима Аль Кааби, в свою очередь, подчеркнула, что сектор сохраняет высокий уровень устойчивости и готовности, обеспечивая бесперебойные поставки лекарств и медицинских материалов и их долгосрочную доступность в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности.

Она отметила, что Управление ежедневно проводит мониторинг ситуации и отслеживает движение лекарств и уровень запасов на заводах, складах и в хранилищах с помощью интегрированных систем совместно со стратегическими партнерами.

По ее словам, это позволяет гарантировать наличие жизненно важных препаратов и предотвращать возможный дефицит. При этом цепочки поставок фармацевтической продукции в ОАЭ функционируют в обычном режиме.

Доктор Аль Кааби отметила, что ситуация с наличием медицинской продукции остается стабильной благодаря заблаговременному планированию и совместной работе с Министерством здравоохранения и профилактики, профильными ведомствами и частным сектором.

Она отметила, что обеспечение устойчивого снабжения лекарственными препаратами является одной из основ системы здравоохранения ОАЭ, добавив, что Управление реализует стратегию, направленную на стабильность поставок лекарств и готовность системы здравоохранения к любым сценариям.