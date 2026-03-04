NCM предупредил о пыльных северо-западных ветрах и ухудшении видимости

АБУ-ДАБИ, 4 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии ОАЭ (NCM) предупредил об активных северо-западных ветрах в ряде районов страны. Ожидается, что ветер будет умеренным, временами сильным, поднимая пыль и песок и снижая горизонтальную видимость до менее чем 2000 метров в отдельных прибрежных и внутренних районах.

В центре сообщили, что такие условия наблюдаются с 14:55 и сохранятся до 19:00 сегодня. Жителей призвали соблюдать осторожность, особенно при движении по открытым участкам дорог, из-за возможного ухудшения видимости на фоне поднятой ветром пыли.