Системы ПВО ОАЭ перехватили три баллистические ракеты и 129 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 4 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что сегодня, 4 марта 2026 года, системы противовоздушной обороны страны перехватили три баллистические ракеты и обнаружили 129 беспилотников. Из них 121 был перехвачен, еще восемь упали на территории государства.

В министерстве сообщили, что с начала вопиющей иранской агрессии, как ее охарактеризовали в ведомстве, были зафиксированы 189 баллистических ракет, запущенных в направлении ОАЭ: 175 из них были уничтожены, 13 упали в море, еще одна ракета упала на территории страны. Также был обнаружен 941 иранский беспилотник: 876 из них были перехвачены, 65 упали на территории страны. Кроме того, были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет.

В результате атак был нанесен сопутствующий ущерб. Погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 78 человек получили легкие травмы. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.

В министерстве подтвердили, что звуки, которые слышали в разных районах страны, были связаны с работой систем ПВО по перехвату баллистических ракет, а также с действиями истребителей по уничтожению беспилотников и крылатых ракет. В результате этих действий ряду гражданских объектов был причинен материальный ущерб — от незначительного до умеренного.

В ведомстве решительно осудили военные удары, назвав их вопиющим актом агрессии и грубым нарушением национального суверенитета и норм международного права.

Подчеркивается, что государство оставляет за собой полное право ответить на данную эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и резидентов таким образом, чтобы обеспечить сохранение суверенитета, безопасности и стабильности, а также защиту национальных интересов и потенциала страны.

В ведомстве заявили о полной готовности реагировать на любые угрозы и подчеркнули, что безопасность граждан, жителей и посетителей остается безусловным приоритетом.

Министерство призвало общественность получать информацию исключительно из официальных государственных источников и воздерживаться от распространения слухов и непроверенных сведений.