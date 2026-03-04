Все терминалы Джебель-Али работают в штатном режиме — DP World

ДУБАЙ, 4 марта 2026 года (WAM) -- Все терминалы порта Джебель-Али в Дубае работают в штатном режиме, сообщила в среду компания DP World — портовый оператор.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и поддерживаем тесное взаимодействие с соответствующими органами. На всей территории порта сохраняются усиленные меры безопасности. Безопасность и благополучие наших сотрудников, клиентов и партнеров остаются нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении.

Порт Джебель-Али — крупнейший на Ближнем Востоке и ключевой логистический узел, обеспечивающий торговые потоки между Азией, Европой, Африкой и странами Северной и Южной Америки. Четыре терминала порта ежегодно обрабатывают свыше 15 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) грузов. Также порт принимает и отправляет большие объемы навалочных и штучных грузов и Ro-Ro-перевозок.