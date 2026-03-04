Федеральное управление по вопросам идентификации и гражданства ОАЭ отменило штрафы за просрочку выезда из-за закрытия воздушного пространства

АБУ-ДАБИ, 4 марта 2026 года (WAM) -- Федеральное управление по вопросам идентификации, гражданства, таможни и безопасности портов (ICP) решило освободить от штрафов тех, кто не смог выехать из страны в установленный срок из-за исключительных обстоятельств в регионе — закрытия воздушного пространства и временного прекращения выполнения ряда рейсов.

В ведомстве пояснили, что решение распространяется на все случаи, когда человек не мог покинуть страну, в том числе на посетителей с гостевой или туристической визой, а также с разрешением на выезд, и на резидентов, которые аннулировали вид на жительство в рамках подготовки к отъезду.

Решение касается штрафов, начисленных с 28 февраля 2026 года, и позволяет урегулировать правовой статус без дополнительных расходов, возникших по причинам, не зависящим от путешественников.

В управлении подчеркнули, что мера принята из-за обстоятельств, не зависящих от пассажиров. Из-за отмены рейсов и изменения расписания многие не смогли вылететь в запланированные даты. В ведомстве отметили, что решение отражает гуманитарный подход ОАЭ к реагированию на чрезвычайные ситуации и учитывает исключительные условия, с которыми столкнулись путешественники и посетители страны.

Также сообщается, что в аэропортах по всей стране и в центрах обслуживания клиентов (Customer Happiness Centres) продолжают работать специализированные команды по планам реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения бесперебойной работы. В координации с компетентными органами они помогают с оформлением необходимых процедур и рассматривают случаи задержек и переносов рейсов, оказывая поддержку пассажирам.

В управлении добавили, что ОАЭ, руководствуясь гуманитарными ценностями, а также принципами терпимости и солидарности, намерены и дальше поддерживать путешественников и посетителей, находящихся в стране в период исключительных обстоятельств. В ведомстве отметили, что это подтверждает статус ОАЭ как безопасного и гостеприимного направления, способного эффективно и гуманно справляться с вызовами.

Ведомство призвало всех заинтересованных лиц следить за обновлениями в официальных источниках и за решениями регуляторов, связанными с текущей ситуацией. В управлении также подтвердили готовность оперативно реагировать на изменения, чтобы обеспечить бесперебойное оказание услуг и поддержку путешественников и посетителей при любых обстоятельствах.