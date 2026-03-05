ОАЭ осудили попытку удара по Турции иранской баллистической ракетой

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаковать Турецкую Республику иранской баллистической ракетой. Системы противовоздушной обороны НАТО уничтожили ракету до того, как она достигла территории Турции.

В ОАЭ заявили, что рассматривают эти враждебные действия как серьезную эскалацию, грубое нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что распространение атак на другие страны недопустимо с точки зрения правовых и политических норм и представляет собой опасную эскалацию, которая подрывает усилия по деэскалации и ведет к росту напряжения в регионе.