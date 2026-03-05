Абдалла бин Заед провел телефонные переговоры с рядом глав МИД и официальных лиц по ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян провел телефонные переговоры с рядом министров иностранных дел и официальных лиц, обсудив последние события в регионе на фоне вопиющих иранских ракетных ударов по ОАЭ и ряду братских стран.

Шейх Абдалла обсудил ситуацию с членом Политбюро ЦК КПК и министром иностранных дел КНР Ван И; премьер-министром Курдистанского региона Республики Ирак Масруром Барзани; министром иностранных дел Индонезии Сугионо; министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте; министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи; министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой, а также министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом.

В ходе разговоров обсуждались последствия нынешней эскалации и ее влияние на региональную безопасность и стабильность, а также возможные негативные последствия для международной торговли, энергетической безопасности и мировой экономики.

Шейх Абдалла и его собеседники решительно осудили вопиющие иранские ракетные удары по ОАЭ и другим странам региона, подчеркнув недопустимость подобных действий как грубого нарушения международного права и Устава ООН. Они также подтвердили право стран, ставших объектом атак, принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности, территориальной целостности, а также безопасности граждан и резидентов.

Шейх Абдалла выразил признательность министрам за позицию и солидарность с ОАЭ и подчеркнул, что все жители и посетители страны находятся в безопасности.

Собеседники также отметили важность согласованных международных усилий на нынешнем этапе для снижения напряженности и предотвращения расширения конфликта, а также необходимость отдавать приоритет политическим решениям и дипломатическим инструментам для укрепления региональной безопасности и стабильности.