Президент ОАЭ и президент Индонезии обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули важность диалога и дипломатии

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел сегодня телефонный разговор с президентом Республики Индонезия Прабово Субианто. Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военных действий в регионе и отметили важность урегулирования региональных вопросов путем диалога и дипломатических усилий, чтобы сохранить региональную безопасность и стабильность.

В ходе беседы также обсуждались вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона, а также последние события на фоне продолжающейся военной эскалации и ее серьезных последствий для региональной и международной безопасности и стабильности.