Минздрав ОАЭ подтвердил бесперебойную работу системы здравоохранения

ДУБАЙ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Министр здравоохранения и профилактики ОАЭ Ахмед Али Аль Сайег заявил, что система здравоохранения страны функционирует в штатном режиме, опираясь на прочную и устойчивую национальную инфраструктуру.

По его словам, больницы, службы экстренной помощи и подразделения общественного здравоохранения по всему ОАЭ работают в обычном режиме, без перебоев. Бесперебойность обеспечивают отлаженные механизмы готовности и надежные цепочки поставок медицинских материалов и препаратов.

Министр добавил, что министерство постоянно координирует работу с федеральными и местными партнерами, чтобы обеспечивать непрерывность медицинской помощи и благополучие населения.

Он подчеркнул, что защита здоровья и безопасности всех жителей остается одним из ключевых национальных приоритетов.