Emirates выполнит более 100 рейсов в Дубай и из Дубая 5–6 марта

ДУБАЙ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Авиакомпания Emirates сообщила, что до дальнейшего уведомления выполняет рейсы по сокращенному расписанию после частичного открытия воздушного пространства в регионе для безопасного выполнения коммерческих полетов.

Как говорится в заявлении представителя авиакомпании, распространенном в четверг, Emirates выполнит более 100 рейсов в Дубай и из Дубая 5 и 6 марта, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения, а также перевезти жизненно важные грузы, включая скоропортящиеся товары и фармацевтическую продукцию.

В компании добавили, что авиакомпания будет постепенно возвращаться к обычному расписанию по мере открытия воздушного пространства и выполнения всех операционных требований.

Emirates подчеркнула, что безопасность остается ее главным приоритетом: авиакомпания продолжает внимательно следить за ситуацией и корректировать работу в соответствии с развитием событий.

Также отмечается, что пассажирам следует приезжать в аэропорт только при наличии подтвержденного бронирования.

Клиентам рекомендовали следить за обновлениями на сайте авиакомпании и на ее официальных страницах в социальных сетях.