Системы ПВО ОАЭ перехватили шесть баллистических ракет и 125 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны обнаружили семь баллистических ракет: шесть из них были перехвачены и уничтожены, еще одна упала на территории государства.

В министерстве добавили, что силы ПВО также зафиксировали 131 беспилотник: 125 из них были перехвачены, еще шесть упали на территории ОАЭ.

По данным ведомства, с начала явной иранской агрессии было обнаружено 196 баллистических ракет, запущенных в сторону ОАЭ: 181 из них уничтожена, 13 упали в море, две — на территории государства. Также было зафиксировано 1 072 иранских беспилотника, из которых 1 001 перехвачен, 71 упал на территории страны. Кроме того, были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет.

В результате атак погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 94 человека получили легкие травмы; среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов и Турции.

В Министерстве обороны подчеркнули, что полностью готовы реагировать на любые угрозы и принимают все необходимые меры для защиты безопасности, суверенитета, стабильности и национальных интересов страны.