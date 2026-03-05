flydubai частично возобновила регулярные полеты

ДУБАЙ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Авиакомпания flydubai возобновила полеты по своей маршрутной сети, однако пока работает по сокращенному расписанию.

«Мы постоянно обновляем расписание и добавляем новые рейсы по мере снятия ограничений в воздушном пространстве. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Из-за временного изменения некоторых маршрутов продолжительность полетов может быть больше обычного. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении представителя flydubai, распространенном в четверг.

В flydubai рекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорт, если у них нет подтвержденного бронирования или официального подтверждения нового рейса. В flydubai также уточнили, что пассажиры, следующие транзитом через Дубай рейсами авиакомпании, будут допущены к перелету только в том случае, если их стыковочный рейс выполняется.