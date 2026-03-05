Благодаря посредничеству ОАЭ и США состоялся обмен 400 пленными между Россией и Украиной

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- ОАЭ сообщили об успешных посреднических усилиях, проведенных совместно с США между Российской Федерацией и Республикой Украина. В результате было освобождено 400 пленных — по 200 с каждой стороны. Общее число пленных, обмен которых был осуществлен при посредничестве ОАЭ, достигло 5 355.

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило признательность обеим странам за сотрудничество в рамках усилий ОАЭ и США, отметив, что это свидетельствует о признании инициатив, направленных на урегулирование кризиса между двумя государствами. В ведомстве также сообщили, что ОАЭ успешно содействовали проведению 19 обменов пленными, что отражает глубину отношений страны с Россией и Украиной и доверие обеих сторон к посреднической роли ОАЭ.

Министерство подтвердило, что ОАЭ, опираясь на тесные партнерские связи и сбалансированные отношения со всеми сторонами, продолжат поддерживать все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования кризиса.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество и солидарность в трудные времена являются гуманитарной и моральной обязанностью, которую нельзя откладывать. Такие усилия помогают смягчить гуманитарные последствия и укрепляют перспективы мира, стабильности и процветания на региональном и глобальном уровнях.

ОАЭ приняли в Абу-Даби два раунда трехсторонних переговоров между Российской Федерацией, Республикой Украина и США. Это, отметили в ведомстве, отражает подход страны к продвижению диалога и международного сотрудничества, а также доверие международного сообщества к роли ОАЭ в содействии диалогу и создании условий для конструктивных переговоров.