Президент ОАЭ принял телефонный звонок от премьер-министра Люксембурга, осудившего иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от премьер-министра Великого Герцогства Люксембург Люка Фридена, который осудил вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, подчеркнув, что они являются нарушением государственного суверенитета, международного права и Устава ООН.

Фриден подтвердил солидарность Люксембурга с ОАЭ в мерах, принимаемых для защиты суверенитета страны и безопасности ее народа.

Шейх Мохамед поблагодарил премьер-министра Люксембурга за поддержку, выраженную его страной ОАЭ.

В ходе разговора стороны также обсудили серьезные последствия военной эскалации в регионе для региональной и международной безопасности и стабильности.