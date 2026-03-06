Мансур бин Заед и наследный принц Кувейта обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 6 марта 2026 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП ОАЭ шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом Аль Хамадом Аль Сабахом.

В ходе беседы стороны обсудили прочные братские отношения между двумя странами, а также пути расширения сотрудничества и координации в различных сферах.

Они также рассмотрели последние события в регионе, прежде всего недавние вопиющие атаки на Объединенные Арабские Эмираты, Государство Кувейт и ряд других братских стран, подчеркнув важность укрепления совместной координации в рамках ССАГЗ для сохранения безопасности и стабильности в регионе.

Стороны также осудили эти чудовищные атаки, назвав их явным нарушением международных норм, государственного суверенитета, а также безопасности народов. Они подчеркнули, что такие действия чреваты серьезными последствиями для региональной и международной безопасности и стабильности.