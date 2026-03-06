Абдалла бин Заед обсудил с рядом глав МИД развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 6 марта 2026 (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян провел телефонные переговоры с рядом министров иностранных дел, в ходе которых стороны обсудили последние события на региональном и международном уровнях после вопиющих ракетных ударов Ирана по ОАЭ и нескольким странам региона.

Шейх Абдалла провел телефонные разговоры с министром иностранных дел дружественной Республики Корея Чо Хеном, министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом, министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, министром иностранных дел Эквадора Габриэлой Зоммерфельд, а также вторым министром иностранных дел Брунея-Даруссалама Дато Эриваном Юсофом.

Шейх Абдалла и министры обменялись мнениями о последних событиях в регионе и их последствиях для региональной стабильности, мировой экономики и энергетической безопасности. Они также обсудили важность совместных действий по активизации международных усилий, направленных на укрепление безопасности и стабильности в регионе.

Шейх Абдалла и министры решительно осудили вопиющие ракетные удары Ирана по ОАЭ и другим странам региона, подчеркнув категорическое неприятие подобных действий, которые представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН, а также прямую угрозу безопасности и стабильности государств.

Стороны также подтвердили право государств, подвергшихся ударам, принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности, территориальной целостности, а также своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом.

Кроме того, шейх Абдалла и министры подчеркнули важность консолидации международного сообщества на данном этапе, активизации дипломатических и политических усилий, а также поддержки мирных средств и ответственного диалога в целях укрепления региональной безопасности и стабильности.

Глава МИД ОАЭ выразил министрам признательность за солидарность и поддержку, оказанные Объединенным Арабским Эмиратам, отметив, что все жители и гости страны находятся в безопасности, и подтвердил приверженность ОАЭ взаимодействию с международными партнерами в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе.