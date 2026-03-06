ОАЭ осудили удар иранского беспилотника по территории Азербайджана

АБУ-ДАБИ, 6 марта 2026 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили удар иранского беспилотника по территории Азербайджанской Республики, назвав эти действия опасной эскалацией, грубым нарушением государственного суверенитета и прямой угрозой региональной безопасности и стабильности.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что распространение подобных атак на другие страны противоречит всем правовым и политическим нормам и представляет собой серьезную эскалацию, подрывающую усилия по снижению напряженности и ведущую к дальнейшему обострению ситуации в регионе.