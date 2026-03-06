Совет министров внутренних дел арабских стран осудил иранские атаки на арабские государства

ТУНИС, 6 марта 2026 года (WAM) -- Генеральный секретариат Совета министров внутренних дел арабских стран решительно осудил иранские атаки на ряд арабских государств, назвав их грубым нарушением международного права и Устава ООН.

В заявлении, распространенном из штаб-квартиры Совета в Тунисе, отмечается, что секретариат с глубоким осуждением воспринял сообщения об иранской агрессии, затронувшей суверенитет и воздушное пространство Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Катара и Иордании.

Секретариат подтвердил решительное неприятие этих ничем не оправданных действий, подрывающих безопасность и стабильность в регионе и ставящих под угрозу усилия по деэскалации и достижению мира, а также выразил полную поддержку и солидарность с арабскими государствами в принимаемых ими мерах по защите своей безопасности и суверенитета.

В заявлении также высоко оценили мужественные и профессиональные действия сил обороны и безопасности арабских стран, подвергшихся атакам. Секретариат отметил их бдительность при защите жизненно важных объектов и обеспечении безопасности граждан и резидентов, а также высокий уровень эффективности и профессионализма при отражении этих атак.