Генпрокурор ОАЭ предостерег от распространения фото с мест инцидентов и вводящего в заблуждение цифрового контента

АБУ-ДАБИ, 6 марта 2026 года (WAM) -- Генеральный прокурор ОАЭ доктор Хамад Саиф Аль Шамси предостерег от фото- и видеосъемки, публикации и распространения изображений и видеозаписей с мест инцидентов, в том числе повреждений, вызванных падением осколков.

Он подчеркнул, что распространение таких материалов, равно как и недостоверной информации, может вызвать панику среди населения и создать ложное представление о реальной ситуации в стране.

Аль Шамси отметил, что компетентные государственные органы выполняют свои обязанности с высокой эффективностью для обеспечения безопасности общества. По его словам, повседневная жизнь в стране продолжается в обычном режиме, а необходимые меры для реагирования на развитие ситуации принимаются в установленном порядке.

Он пояснил, что подобные инциденты находятся в ведении соответствующих органов и рассматриваются в рамках действующих механизмов безопасности и обороны. В этой связи генпрокурор подчеркнул, что гражданам и жителям страны следует воздерживаться от съемки мест инцидентов, поскольку публикация таких материалов может помешать работе профильных служб по реагированию и ликвидации последствий.

В заявлении генерального прокурора отмечается, что, несмотря на ранее сделанные компетентными органами предупреждения, некоторые лица продолжают снимать места инцидентов и публиковать эти материалы в социальных сетях.

Он подчеркнул, что публикация или распространение таких видеозаписей, а также вводящей в заблуждение информации нарушает закон, поскольку это может вызвать панику среди населения, привести к распространению ложных сведений и нанести ущерб общественному порядку.

Он призвал граждан и резидентов воздержаться от съемки мест инцидентов и распространения подобных материалов, подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Генпрокурор также предостерег от распространения сфабрикованных видеозаписей или материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта либо с помощью цифровой обработки. Речь, в частности, идет о контенте, в котором ложно утверждается о ракетных ударах, атаках на объекты или событиях, которых в действительности не было.

Он подчеркнул, что создание или публикация такого контента с целью ввести общественность в заблуждение является уголовным преступлением. Прокуратура примет в отношении виновных правовые меры без каких-либо послаблений.

Аль Шамси призвал общественность соблюдать закон и получать информацию исключительно из официальных источников, чтобы способствовать сохранению национальной безопасности и стабильности.