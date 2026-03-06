Etihad Airways с 6 марта частично возобновит выполнение рейсов

АБУ-ДАБИ, 6 марта 2026 года (WAM) -- Авиакомпания Etihad Airways с 6 марта 2026 года частично возобновит выполнение коммерческих рейсов по ряду ключевых направлений из Абу-Даби и в Абу-Даби.

Пассажирам, ранее оформившим бронирование, по возможности будут предоставлены места на этих рейсах в ближайшее время. Билеты также доступны для покупки на сайте etihad.com.

Пассажирам и другим гражданам не следует приезжать в аэропорт, если с ними напрямую не связалась авиакомпания Etihad или если у них нет подтвержденного бронирования на один из новых рейсов.

Это решение принято в координации с профильными органами по итогам всесторонней оценки ситуации в области безопасности.

Etihad продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет выполнять рейсы только после соблюдения всех критериев безопасности.

В период с 6 по 19 марта рейсы в Абу-Даби и из Абу-Даби планируется выполнять по следующим направлениям: Ахмедабад, Бангкок, Бангалор, Каир, Коломбо, Дели, Франкфурт, Ханой, Хайдарабад, Джидда, Куала-Лумпур, Лондон (Хитроу), Мадрид, Мале, Милан (Мальпенса), Москва (Шереметьево), Мумбаи, Нью-Йорк (JFK), Париж, Пхукет, Эр-Рияд, Рим, Сеул (Инчхон), Торонто и Цюрих.

Все рейсы по-прежнему подлежат операционному согласованию и могут быть скорректированы в зависимости от ситуации в региональном воздушном пространстве.

Все остальные регулярные коммерческие рейсы в Абу-Даби и из Абу-Даби остаются приостановленными.

Пассажиры, которых затронули изменения, получат прямое уведомление от Etihad с подтверждением статуса их рейса и информацией о доступных вариантах.

Пассажирам рекомендуется убедиться, что их контактные данные актуальны, и следить за обновлениями по электронной почте.

Кроме того, перед выездом в аэропорт пассажирам рекомендуется проверить статус рейса на сайте etihad.com и убедиться, что в бронировании указаны актуальные контактные данные.