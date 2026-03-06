Президент ОАЭ принял телефонный звонок от короля Тонга, осудившего иранские атаки на ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 6 марта 2026 (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от короля Тонга Тупоу VI, который осудил вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, подчеркнув, что они являются серьезным нарушением государственного суверенитета, международного права и Устава ООН.

Шейх Мохамед поблагодарил короля Тупоу VI за поддержку, выраженную ОАЭ.

Стороны призвали к диалогу и дипломатии для решения различных вопросов, чтобы сохранить региональную и международную безопасность и стабильность.