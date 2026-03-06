Силы ПВО ОАЭ перехватили девять баллистических ракет и 109 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 6 марта 2026 (WAM) -- Системы противовоздушной обороны ОАЭ сегодня, 6 марта 2026 года, зафиксировали девять баллистических ракет, все они были успешно перехвачены и уничтожены.

Кроме того, системы обнаружили 112 беспилотников, 109 из которых были перехвачены, три упали на территории страны.

С начала вопиющих иранских атак были зафиксированы в общей сложности 205 баллистических ракет, из которых 190 уничтожены, 13 упали в море, еще две — на территории страны.

За тот же период были обнаружены 1184 иранских беспилотника, 1110 из которых были перехвачены, а 74 упали на территории страны. Также были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет.

В результате этих атак погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 112 человек получили легкие ранения. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов и Турции.

Министерство обороны подтвердило, что полностью готово противостоять любым угрозам и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту суверенитета и стабильности ОАЭ, а также национальных интересов и ресурсов.