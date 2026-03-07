Россия и Украина при посредничестве ОАЭ и США второй день подряд провели обмен пленными, на этот раз — 600 человек

АБУ-ДАБИ, 7 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты сообщили об успешном завершении новых посреднических усилий, предпринятых совместно с Соединенными Штатами между Российской Федерацией и Украиной. В результате второй день подряд состоялся обмен пленными — на этот раз 600 человек, по 300 с каждой стороны. Всего за два дня в рамках обменов были освобождены 1000 человек.

Таким образом, общее число пленных, освобожденных в результате обменов между двумя странами при посредничестве ОАЭ, достигло 5955 человек.

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило признательность обеим странам за сотрудничество в рамках усилий ОАЭ и США, отметив, что это свидетельствует о признании инициатив, направленных на урегулирование кризиса между двумя государствами. В ведомстве также сообщили, что ОАЭ успешно содействовали проведению 20 обменов пленными, что отражает глубину отношений страны с Россией и Украиной и доверие обеих сторон к посреднической роли ОАЭ.

Министерство также подтвердило, что ОАЭ продолжат поддерживать все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования кризиса, что поможет смягчить гуманитарные последствия и укрепить перспективы мира, стабильности и процветания как на региональном, так и на глобальном уровнях.

ОАЭ приняли в Абу-Даби два раунда трехсторонних переговоров между Российской Федерацией, Республикой Украина и США. Это, отметили в ведомстве, отражает подход страны к продвижению диалога и международного сотрудничества, а также доверие международного сообщества к роли ОАЭ в содействии диалогу и создании условий для конструктивных переговоров.