Системы ПВО ОАЭ перехватили 15 баллистических ракет и 119 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 7 марта 2026 года (WAM) -- Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов в субботу, 7 марта, зафиксировали 16 баллистических ракет, из которых 15 были успешно перехвачены и уничтожены, одна упала в море.

Кроме того, системы ПВО обнаружили 121 беспилотный летательный аппарат, из которых 119 были перехвачены, а два упали на территории ОАЭ.

Как сообщили в сводке, с начала явной иранской агрессии в общей сложности были зафиксированы 221 баллистическая ракета, из которых 205 уничтожены, 14 упали в море, еще две — на территории ОАЭ.

Также были обнаружены 1305 иранских беспилотников, из которых 1229 были перехвачены, 76 упали на территории страны. Помимо этого, силы ПВО зафиксировали и уничтожили восемь крылатых ракет.

Согласно сообщению, в результате атак погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 112 человек получили легкие ранения. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов и Турции.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что остается в полной готовности к реагированию на любые угрозы и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту его суверенитета, стабильности и национальных интересов.