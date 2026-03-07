Министр экономики ОАЭ отметил изобилие товаров и снижение цен во время визита на рынок Аль-Авир

ДУБАЙ, 7 марта 2026 года (WAM) -- Министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри заявил о стабильности поставок продовольствия в стране и отметил изобилие продукции и снижение цен на рынках фруктов и овощей.

По его словам, цены снижаются благодаря поступлению новых партий сельхозпродукции из различных стран мира. Министр выразил уверенность, что эта тенденция сохранится в ближайшие дни по мере поступления на рынок дополнительных объемов продукции.

Об этом он заявил Emirates News Agency (WAM) во время инспекционной поездки на рынок фруктов и овощей в районе Аль-Авир в Дубае в субботу.

Целью визита было ознакомление с ситуацией на рынке, мониторинг цен, оценка наличия продовольственных товаров, а также проверка готовности рынка обеспечивать потребности страны в продовольствии.

Аль-Марри отметил значительный объем поставок сельхозпродукции из разных стран мира. По его словам, цены заметно снизились, а отдельные товары сейчас стоят дешевле, чем несколько дней назад.

В ходе поездки министр также наблюдал за разгрузкой нескольких новых партий продовольствия. По словам продавцов, разгрузочные работы продолжатся и в ближайшие дни, а поступление дополнительных партий основных продуктов увеличит предложение на рынке и будет способствовать дальнейшему снижению цен.

В завершение Аль-Марри призвал потребителей сохранять спокойствие и покупать только необходимое, предостерегая от чрезмерных закупок.

Он подчеркнул, что продукции достаточно и она доступна всем, дефицита нет. Министр также заявил, что ведомство продолжает следить за ситуацией на рынке, рассматривать обращения и принимать меры для решения возможных проблем, с которыми могут столкнуться потребители.