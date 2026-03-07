Президент ОАЭ: в ОАЭ все в порядке, и страна станет еще сильнее

АБУ-ДАБИ, 7 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян заявил, что в ОАЭ все в порядке, а страна сохранит свою силу благодаря сплоченности общества и эффективности военных и гражданских институтов.

Его Высочество также отметил ответственное поведение граждан и резидентов ОАЭ в нынешних обстоятельствах.

Заявление прозвучало во время визита Его Высочества к нескольким пострадавшим в результате недавних иранских атак на ОАЭ и другие страны региона.

Его Высочество отметил, что, хотя ОАЭ известны своей красотой и привлекательностью, страна остается сильным и стойким государством, способным противостоять вызовам и обеспечивать безопасность людей. Он подчеркнул, что ОАЭ преодолеют нынешнюю ситуацию и станут еще сильнее и устойчивее.

Президент ОАЭ также высоко оценил роль вооруженных сил и эффективность всех военных структур, служб безопасности и профильных команд, отметив их искренние усилия, готовность и преданность делу защиты безопасности страны, ее территории, граждан и резидентов. Он подчеркнул, что их усилия являются источником гордости и признательности.

В завершение Его Высочество попросил Всевышнего и впредь хранить ОАЭ и их народ, даруя им честь и безопасность.