Президент ОАЭ: безопасность, суверенитет и защита людей остаются главным приоритетом страны

АБУ-ДАБИ, 7 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян заявил, что обеспечение безопасности страны и защита ее граждан, резидентов и гостей остаются в числе важнейших приоритетов ОАЭ, и подчеркнул, что государство полностью готово противостоять нынешним атакам.

Его Высочество выразил глубокую признательность вооруженным силам ОАЭ, службам безопасности, а также всем национальным учреждениям и командам, которые неустанно работают над обеспечением безопасности страны. Он отметил, что они демонстрируют высочайший уровень готовности, координации и взаимодействия, что является предметом гордости.

В своем заявлении, сделанном в свете текущих обстоятельств, с которыми сталкиваются страна и регион, Его Высочество также выразил искреннюю благодарность обществу ОАЭ — как гражданам страны, так и резидентам — за проявленную сознательность и за искреннюю любовь и преданность ОАЭ, которые они выражают как словами, так и действиями.

Его Высочество отметил, что в ОАЭ эмиратцем является каждый, кто любит эту землю и вносит вклад в ее развитие.

Он также попросил Всевышнего даровать милость жертвам атак и скорейшее выздоровление пострадавшим.

Его Высочество также подтвердил, что ОАЭ — земля Заеда — останутся сильными в своем единстве, будут твердо защищать свой суверенитет и продолжат уверенно идти вперед.