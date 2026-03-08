Системы ПВО ОАЭ перехватили 16 баллистических ракет и 113 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 8 марта 2026 года (WAM) -- Сегодня системы противовоздушной обороны ОАЭ обнаружили 17 баллистических ракет, из которых 16 были уничтожены, а одна упала в море. Также были обнаружены 117 беспилотников: 113 из них были перехвачены, еще четыре упали на территории страны.

С начала иранских атак было обнаружено 238 баллистических ракет. Из них 221 была уничтожена, 15 упали в море, еще две упали на территории страны. Также были обнаружены1 422 иранских беспилотника, из которых 1 342 были перехвачены, а 80 упали на территории страны. Кроме того, были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет.

В результате этих атак погибли четыре человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, еще 112 человек получили травмы средней и легкой степени тяжести. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов и Турции.

Министерство обороны подтвердило, что полностью готово к реагированию на любые угрозы и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также охрану ее национальных интересов и потенциала.