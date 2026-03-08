Президент ОАЭ принял телефонный звонок от председателя Совета министров Того, осудившего атаки Ирана на ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 8 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от председателя Совета министров Тоголезской Республики Фора Гнассингбе, который подтвердил, что его страна осуждает атаки Ирана, направленные против ОАЭ и других стран региона.

Фор Гнассингбе также выразил солидарность Того с ОАЭ в мерах, которые страна принимает для защиты своего суверенитета, безопасности и своих граждан.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил Фора Гнассингбе за поддержку ОАЭ со стороны Того.