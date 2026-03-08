Заявление Министерства иностранных дел ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 8 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты заявили, что находятся в состоянии самообороны в ответ на жестокую и ничем не спровоцированную агрессию со стороны Ирана, в ходе которой было запущено более 1 400 баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и гражданским объектам, что привело к гибели и ранениям среди мирного населения.

В ОАЭ подчеркнули, что эти атаки являются вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны, а также прямой угрозой ее безопасности и стабильности.

ОАЭ подчеркивают, что не стремятся быть втянутыми в конфликты или эскалацию.

Вместе с тем в стране вновь подтвердили полное право принимать все необходимые меры для защиты суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности граждан и резидентов в соответствии с международным правом и Уставом ООН.